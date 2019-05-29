Руслан Малиновский отказался переходить в «Спартак»

На хавбека «Генка» и сборной Украины Руслана Малиновского до недавнего времени претендовал «Спартак». 26-летний полузащитник отказался от перехода в московский клуб, сообщает источник.

Вероятность трансфера Малиновского в «Спартак» за последнее время резко упала. Красно-белые на данный момент изучает другие варианты укрепления полузащиты.

Интерес к украинскому футболисту проявляет ряд клубов Испании, Англии, Италии и Португалии. При этом сам Малиновский сообщил, что конкретики в вопросе его будущего пока нет.

В сезоне-2018/2019 Малиновский забил 16 голов и сделал 16 результативных передач в 51 матче, а его «Генк» выиграл чемпионат Бельгии. Также на его хавбека 20 матчей и два гола за сборную Украины.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»