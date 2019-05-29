Хавбек «Спартака» может перейти в клуб АПЛ

Хавбек «Спартака» Фернандо может продолжить карьеру в Англии. Агент 27-летнего бразильца предложил его услуги представителям АПЛ.

Красно-белые в межсезонье планируют обновить среднюю линию. Ранее сообщалось об интересе красно-белых к хавбеку «Брюгге» Хансу Ванакену.

Также клуб претендовал на Руслана Малиновского («Генк») и Томаша Соучека («Славия»), но оба футболиста не планируют переходить в «Спартак».

Фернандо выступает за «Спартак» с 2016 года после перехода из «Сампдории». В минувшем сезоне он провел в РПЛ 20 игр, забил три гола и трижды ассистировал партнерам.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»