Хавбек «Спартака» может перейти в клуб АПЛ

Автор: Владимир Шевелев 0

РПЛ. 1 тур. «Спартак» — «Оренбург» — 1:0. Москва. «Открытие Арена». 28 июля 2018 г.

Хавбек «Спартака» Фернандо может продолжить карьеру в Англии. Агент 27-летнего бразильца предложил его услуги представителям АПЛ.

Красно-белые в межсезонье планируют обновить среднюю линию. Ранее сообщалось об интересе красно-белых к хавбеку «Брюгге» Хансу Ванакену.

Также клуб претендовал на Руслана Малиновского («Генк») и Томаша Соучека («Славия»), но оба футболиста не планируют переходить в «Спартак».

Фернандо выступает за «Спартак» с 2016 года после перехода из «Сампдории». В минувшем сезоне он провел в РПЛ 20 игр, забил три гола и трижды ассистировал партнерам.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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