Дженнаро Гаттузо и Леонардо покидают «Милан»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо отправлен в отставку. 41-летний специалист оставил должность по обоюдному согласию сторон.

«Милан» намерен определиться с кандидатурой нового тренера до начала летнего турнира Международного кубка чемпионов и старта нового сезона серии А.

«Я имел честь общаться с Гаттузо в последние шесть месяцев с момента моего прихода в клуб. Он приложил максимум усилий и работал неустанно в этом сезоне, всегда принимал на себя всю полноту ответственности и ставил клуб выше всего остального. Хочу от всего сердца поблагодарить Дженнаро», – сказал генеральный директор «Милана» Иван Газидис.

Гаттузо возглавил «Милан» в ноябре 2017 года. Под его руководством клуб занимал шестое и пятое место в чемпионате Италии. В этот период «россонери» в среднем набирали за матч серии А 1,81 очка. Больше «Милана» за этот же отрезок набирали за матч только «Ювентус» (2,44 очка) и «Наполи» (2,13 очка).

Также спортивный директор «Милана» Леонардо ушел с занимаемой должности. 49-летний специалист сообщил руководству о решении покинуть пост по собственному желанию.

Клуб принял его отставку, поблагодарил его за вклад в развитие проекта и пожелал успехов в карьере. Имя нового спортивного директора будет объявлено в ближайшие дни.

«Леонардо вернулся в «Милан» в трудную минуту, всего за несколько недель до закрытия летнего трансферного окна. В сложных обстоятельствах он вложил душу в управление в сложной экономической ситуации и передавал энергию и амбиции всей команде. Я благодарен Леонардо за то, что он сделал для нашего великого клуба, желаю ему всего наилучшего в будущем», – сказал генеральный директор «Милана» Иван Газидис.

Ранее сообщалось, что Леонардо покидает «Милан» из-за разногласий с Газидисом во взглядах на трансферную политику клуба. В ближайшее время из «Милана» уйдет и главный тренер Дженнаро Гаттузо. Он откажется от 90% зарплаты, которую должен был получить по контракту.

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер ФК «Милан»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»