Бывший форвард «Спартака» перешел в софийский ЦСКА

Автор: Владимир Шевелев 0

Давыдов

Денис Давыдов — воспитанник «Спартака». Минувший сезон форвард заканчивал в «Нижнем Новгороде». 

Стало известно, что нападающий покинет ФК «Нижний Новгород». Воспитанник «Спартака» продолжит карьеру в софийском ЦСКА.

Давыдов успешно прошел медобследование и подписал с болгарским клубом трехлетний контракт.

Вторую половину минувшего сезона 24-летний россиянин провел в «Нижнем Новгороде» и забил один гол в семи матчах.

В прошлом сезоне он выступал на правах аренды за юрмальский «Спартак».

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ЦСКА София 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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