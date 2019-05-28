Бывший форвард «Спартака» перешел в софийский ЦСКА

Денис Давыдов — воспитанник «Спартака». Минувший сезон форвард заканчивал в «Нижнем Новгороде».

Стало известно, что нападающий покинет ФК «Нижний Новгород». Воспитанник «Спартака» продолжит карьеру в софийском ЦСКА.

Давыдов успешно прошел медобследование и подписал с болгарским клубом трехлетний контракт.

Вторую половину минувшего сезона 24-летний россиянин провел в «Нижнем Новгороде» и забил один гол в семи матчах.

В прошлом сезоне он выступал на правах аренды за юрмальский «Спартак».

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ЦСКА София

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»