Криштиану Роналду: «МЮ» ничего не сделал для победы»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал игру четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». Встреча команд завершилась победой английского клуба (2:1).

«Мы доминировали в игре все 90 минут, у нас было столько моментов, могли все решить 3-4 раза, но расслабились и были за это наказаны. «Манчестер Юнайтед» ничего не сделал для победы. Даже об удаче говорить не стоит, потому что ее нужно искать, но в этот раз мы просто подарили им все. Нам не стоит вешать нос, мы играли очень хорошо и по-прежнему возглавляем группу» — заявил Роналду

Напомним, что «Ювентус» лидирует в Лиге чемпионов в группе Н с девятью очками. «Манчестер Юнайтед» располагается сразу за итальянским клубом с семью очками.

Фото: Global Look Press

Источник: As