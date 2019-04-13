Массимилиано Аллегри: «Важнее сосредоточиться на предстоящей игре в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал игру «Ювентуса» против СПАЛа в чемпионате Италии (1:2). Он также рассказал, на чем стоит сконцентрировать внимание.

«Сегодня на поле вышло много молодых футболистов. Они справились хорошо, но второй гол показал отсутствие опыта. Мы хорошо отреагировали во втором тайме, но не смогли вернуть игру в нужное русло.

Было бы легко выставить основной состав и выиграть скудетто, но в этом сезоне мы продемонстрировали замечательные результаты и важнее сосредоточиться на предстоящей игре в Лиге чемпионов», — заявил итальянец.

Напомним, это уже второе поражение туринцев в нынешнем сезоне Серии А. В первый раз «Ювентус» уступил «Дженоа» (0:2). Ответный матч в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов команда Аллегри проведет 16 апреля против «Аякса». Первая игра завершилась вничью (1:1).

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia