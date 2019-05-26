Премьер-лига. 30-й тур. «Спартак» проигрывает в Оренбурге

Автор: Владимир Шевелев 0

Оренбург Спартак

В последнем матче в чемпионате «Оренбург» принимал «Спартак». Хозяева добились сухой победы.

Премьер-лига. 30-й тур
ОРЕНБУРГ — СПАРТАК — 2:0 (1:0)
Оренбург. 26 мая.
Стадион: «Газовик». 7433 зрителя
Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).
«Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов (Афонин, 56), Сутормин, Попович, Мишкич, Алвеш (Кулишев, 78), Деспотович, (Андреев, 90).
«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон, Ташаев (Глушенков, 61), Гулиев (Мелкадзе, 57), Зобнин, Мельгарехо, Умяров (Игнатов, 70), Зе Луиш.
Голы: 1:0 — Алвеш (8), 2:0 – Кулишев (90).
Предупреждения: Попович (11), Деспотович (12), Гулиев (27), Мельгарехо (78), Малых (78), Довбня (90), Кулишев (90).

13 (9) удары (в створ) 9 (7)
12 фолы 7
5 угловые 5
4 офсайды 0
46 % владения мячом 54

Исход игры решил быстрый гол Рикарду Алвеша – бразилец открыл счет ударом со штрафного. Уже в компенсированное время успех закрепил Артем Кулишев, поразив уже пустые ворота.

Фото: твиттер «Спартака»
Источник: Еженедельник «Футбол»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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