Жоау Фелиш: «Криштиану Роналду при встрече выглядел как персонаж видеоигры»

Полузащитник «Бенфики» и сборной Португалии Жоау Фелиш поделился впечатлениями от первой встречи с Криштиану Роналду. 19-летний игрок стал привлекаться в национальную сборную весной этого года.

«Это было странно. Я до этого никогда не видел Роналду так близко, и когда вернулся домой, сказал друзьям, что это похоже на режим карьеры на PlayStation. Он выглядел как персонаж видеоигры.

Странное ощущение, но это была моя мечта – потренироваться вместе с ним. Я даже не помню, что он сказал, но, во всяком случае, все прошло очень хорошо.

Лучшие игроки сегодня – Криштиану Роналду, Месси, Неймар и Мбаппе. Когда я был моложе, мне очень понравился Кака. Также я смотрел много видео с Руем Коштой, эти двое всегда были для меня примерами.

Добиться того, что сделал Кошта, выиграть все то, что он выиграл, нелегко, но я постараюсь быть таким же хорошим игроком, как и он. Или лучше, если получится», – сказал Фелиш.

В дебютном сезоне португалец сыграл 26 игр, забил 15 голов и отдал семь результативных передач. 19-летний игрок «Бенфики» привлек внимания ряда топ-клубов Европы. Активный интерес к Фелишу проявляют английский «Манчестер Сити» и итальянский «Ювентус».

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com