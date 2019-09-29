Неймар об отношениях с болельщиками: «Это похоже на отношения с девушкой. Когда дела идут плохо, ты не разговариваешь с ней»

Автор: Роман Шлуинский 0

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал про отношения с фанатами после победы над «Бордо». Встреча закончилась со счетом 1:0.

Напомним, до этого болельщики парижского клуба освистывали 27-летнего футболиста, а ультрас вывешивали баннеры против него. Фанатов обидело то, что бразилец проявлял желание покинуть «ПСЖ» летом.

«Это похоже на отношения с девушкой. Когда дела идут плохо, ты не разговариваешь с ней.

С большой любовью и объятиями все вернется на свои места. Я отдам жизнь на поле только ради «ПСЖ», – сказал Неймар.

В нынешнем сезоне Неймар провел 4 матча в чемпионате Франции. Он забил 3 мяча.

Фото: твиттер «ПСЖ»
Источник: GFFN

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