Джорджо Кьеллини: «Это сильнейший «Ювентус» за последние восемь лет»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал старт сезона. «Бьянконери» одержали победу над «Фрозиноне» со счетом 2:0.

«Мы действовали внимательно, строго и сконцентрированно. В таких матчах, когда соперник закрывается, приходится тяжело, ты можешь начать торопиться и допускать глупые нарушения.

Учитывая наш уровень, маловероятно, что мы не сможет забить в течение 90 минут, поэтому мы просто продолжали работать и ждать момента.

Никто не ожидал от Криштиану Роналду ничего другого, и его результативность – наименьшая наша забота. В среду ему не повезло с удалением, но он в любом случае всегда будет играть важнейшую роль.

В свое время мне посчастливилось поиграть в защите с Тюрамом и Каннаваро. Я видел игру «Ювентуса» с Монтеро и Феррарой, еще раньше играли Ширеа и Джентиле. Футбол эволюционировал, нельзя сравнивать его с прошлым.

Я могу лишь сказать, что это однозначно сильнейший «Ювентус» за последние восемь лет», – отметил Кьеллини.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia