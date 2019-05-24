Лео Месси: «Мы должны извиниться за то, что не боролись в Ливерпуле»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси поддержал тренера Эрнесто Вальверде. Также он рассказал о важности «Золотой бутсы».

О вылете из Лиги чемпионов

«Мы должны извиниться за то, что мы не боролись в Ливерпуле, а не за то, что не выиграли».

О тренере

«Я бы хотел, чтобы Вальверде продолжил работать. Вам может нравиться или не нравиться то, как мы играем, но в прошлом сезоне мы сделали дубль и можем сделать это снова».

О «Золотой бутсе»

«Если честно, я не думаю об этом. Мы все еще приходим в себя после того, что случилось в Ливерпуле, я так точно, поэтому не думаю о личных наградах».

В завершившимся сезоне Лионель Месси провел 34 матча в испанской Примере, забил 36 голов и отдал 15 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»