Николай Комличенко заинтересовал ПАОК

Автор: Владимир Шевелев 0

Комличенко

Российский нападающий «Млада Болеслав» Николай Комличенко может продолжить карьеру в Греции. Интерес к 23-летнему форварду проявляет ПАОК, который рассматривает вариант с его приобретением летом.

В нынешнем сезоне Комличенко в 30 матчах чемпионата Чехии забил 27 мячей и установил рекорд турнира по голам.

23-летний форвард выступает в Чехии с 2016 года, он воспитанник «Краснодара».

Владельцем ПАОК является российский бизнесмен греческого происхождения Иван Саввиди.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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