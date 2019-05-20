Николай Комличенко заинтересовал ПАОК

Российский нападающий «Млада Болеслав» Николай Комличенко может продолжить карьеру в Греции. Интерес к 23-летнему форварду проявляет ПАОК, который рассматривает вариант с его приобретением летом.

В нынешнем сезоне Комличенко в 30 матчах чемпионата Чехии забил 27 мячей и установил рекорд турнира по голам.

23-летний форвард выступает в Чехии с 2016 года, он воспитанник «Краснодара».

Владельцем ПАОК является российский бизнесмен греческого происхождения Иван Саввиди.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»