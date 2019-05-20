Голкипер «Арсенала» перешел в «Спартак» за миллион евро

Автор: Владимир Шевелев 0

РФПЛ. 24 тур. «Динамо» — «Арсенал» — 2:1. Химки. «Арена Химки». 31 марта 2018 г.

 

«Спартак» до конца мая оформит трансфер голкипера тульского «Арсенала» Михаила Левашова. Решение о переходе будет принято после одобрения советом директоров клуба, контракт с футболистом будет рассчитан на пять лет.

Красно-белые заплатят за 27-летнего вратаря один миллион евро – такая сумма была прописана в его контракте в качестве отступных.

Судя по всему, Левашов будет конкурировать за место в составе с Александром Селиховым. Александр Максименко, вероятно, уйдет в аренду.

В прошлом месяце Левашов продлил контракт с «Арсеналом». Ранее сообщалось, что им интересуется «Зенит».

Фото:  Сергей Дроняев

Источник: «Спорт-Экспресс»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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