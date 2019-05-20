В «Наполи» отказались продать Калиду Кулибали в «МЮ» за 110 млн евро

«Манчестер Юнайтед» сделал запрос о приобретении защитника Калиду Кулибали. В «Наполи» дали ответ.

Английский клуб предложил за 27-летнего игрока 110 миллионов евро, однако президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис не намерен отпускать сенегальца.

Пункт об отступных Кулибали в размере 150 миллионов евро начнет действовать только в 2020 году, сообщает источник. Главный тренер команды Карло Анчелотти ранее утверждал, что пункт вступит в силу в 2021 году.

В ноябре прошлого года неаполитанцы отказались продавать Кулибали в «МЮ» за 90 миллионов евро, а в декабре – за 103 миллиона.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»