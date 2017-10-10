У «Милана» появится новый технический спонсор

У «Милана» по окончании сезона сменится технический спонсор. Нынешний экипировщик команды, Adidas, уже договорился с итальянским клубом о разрыве контракта.
Немецкий экипировщик работает с «Миланом» с 1997 года. Договоренность о разрыве была достигнута при летней покупке клуба китайскими инвесторами. Изначально соглашение было рассчитано до лета 2023 года.
Решение уже принято, официально о нем будет объявлено в декабре-январе. По этому договору «Милан» получал 19,7 миллиона евро в год. В сделку включены пункты о досрочном разрыве, ими Adidas и воспользуется.
Новый технический спонсор пока неизвестен. Маловероятно, что им станет Nike, из-за контракта с другим миланским клубом — «Интером».
Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia