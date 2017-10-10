У «Милана» появится новый технический спонсор

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Фанаты Милана

У «Милана» по окончании сезона сменится технический спонсор. Нынешний экипировщик команды, Adidas, уже договорился с итальянским клубом о разрыве контракта.

Немецкий экипировщик работает с «Миланом» с 1997 года. Договоренность о разрыве была достигнута при летней покупке клуба китайскими инвесторами. Изначально соглашение было рассчитано до лета 2023 года.

Решение уже принято, официально о нем будет объявлено в декабре-январе. По этому договору «Милан» получал 19,7 миллиона евро в год. В сделку включены пункты о досрочном разрыве, ими Adidas и воспользуется.

Новый технический спонсор пока неизвестен. Маловероятно, что им станет Nike, из-за контракта с другим миланским клубом — «Интером».

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Винченцо Монтелла

Винченцо Монтелла: «Нельзя списывать со счетов нынешний проект «Милана»

Бекхэм

Дэвид Бекхэм: «Я скучаю по тому времени, когда играл в «Милане»

Берлускони

Сильвио Берлускони: «Я не понимаю трансферную политику «Милана». Неужели за эти деньги новые владельцы не могли купить лучшего игрока?»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 