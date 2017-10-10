У «Милана» появится новый технический спонсор

У «Милана» по окончании сезона сменится технический спонсор. Нынешний экипировщик команды, Adidas, уже договорился с итальянским клубом о разрыве контракта.

Немецкий экипировщик работает с «Миланом» с 1997 года. Договоренность о разрыве была достигнута при летней покупке клуба китайскими инвесторами. Изначально соглашение было рассчитано до лета 2023 года.

Решение уже принято, официально о нем будет объявлено в декабре-январе. По этому договору «Милан» получал 19,7 миллиона евро в год. В сделку включены пункты о досрочном разрыве, ими Adidas и воспользуется.

Новый технический спонсор пока неизвестен. Маловероятно, что им станет Nike, из-за контракта с другим миланским клубом — «Интером».

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

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