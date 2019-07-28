Премьер-лига. 3-й тур. «Ростов» обыграл тульский «Арсенал» на выезде

В рамках 3-го тура РПЛ тульский «Арсенал» принимал «Ростов». Встреча завершилась победой гостей — 3:2.

Премьер-лига. 3-й тур.

АРСЕНАЛ — РОСТОВ — 2:3 (0:1)

Тула. 28 июля.

Стадион: «Арсенал».

Судья: Алексей Матюнин (Москва).

«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Хагуш (Комбаров, 76), Беляев, Альварес, Ткачев, Ломовицкий (Банда, 79), Лесовой, Чаушич, Костадинов (Горбатенко, 72), Луценко.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Сигурдссон, Чистяков, Чернов, Норманн, Байрамян (Зуев, 70), Еременко, Попов (Глебов, 67), Ионов, Шомуродов (Сигурдарсон, 84).

Голы: 0:1 — Еременко (21), 0:2 — Ионов (49), 1:2 — Луценко (67), 1:3 — Шомуродов (81), 2:3 — Чаушич (90).

Предупреждения: Григалава (11), Козлов (27), Костадинов (37), Попов (47), Байрамян (57), Горбатенко (80).

13 (5) удары (в створ) 11 (8)

13 фолы 15

1 офсайды 0

8 угловые 2

44 % владения мячом 56

Команды начали активно первый тайм. Вскоре контролировать игру стал «Ростов», что привело к штрафному, который точно и мощно исполнил Еременко. После перерыва гости продолжили наступать и увеличили преимущество. Хозяева включились к середине тайма и сократили отрыв от команды Карпина. Но ни сравнять счет, ни обыграть «Ростов» у туляков не вышло. В последний раз «Арсенал» побеждал донской клуб в сезоне-2016/17.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»