Денис Глушаков может получить 1,5 млн евро при расторжении контракта

«Спартак» летом может разорвать контракт с полузащитником Денисом Глушаковым. Появились подробности компенсации.
Контракт 32-летнего хавбека действует до июня 2020 года, оклад футболиста – около 3 миллионов евро в год.
В соглашении Глушакова, по данным источника, прописано право клуба разорвать контракт по своей инициативе, заплатив половину зарплаты за оставшийся период.
«Спартак», таким образом, может расстаться с футболистом, выплатив ему около 1,5 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что компенсация Глушакову за расторжение контракта составит около 3 миллионов евро.
Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»