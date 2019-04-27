Денис Глушаков может получить 1,5 млн евро при расторжении контракта

Автор: Владимир Шевелев 0

Денис Глушаков

«Спартак» летом может разорвать контракт с полузащитником Денисом Глушаковым. Появились подробности компенсации.

Контракт 32-летнего хавбека действует до июня 2020 года, оклад футболиста – около 3 миллионов евро в год.

В соглашении Глушакова, по данным источника, прописано право клуба разорвать контракт по своей инициативе, заплатив половину зарплаты за оставшийся период.

«Спартак», таким образом, может расстаться с футболистом, выплатив ему около 1,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что компенсация Глушакову за расторжение контракта составит около 3 миллионов евро.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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