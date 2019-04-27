Российский защитник заинтересовал клубы Бундеслиги

Российский защитник Александр Жиров выступает за «Зандхаузен» из второй Бундеслиги. Своей игрой он заслужил внимание клубов высшего дивизиона.

Интерес к 28-летнему игроку проявляют сразу несколько клубов Бундеслиги. Также за россиянином следит «Гамбург», который за четыре тура до конца сезона занимает второе место во втором по силе немецком дивизионе, дающее право прямого повышения в классе. Трансфер футболиста может состояться в летнее трансферное окно.

Жиров перешел в «Зандхаузен» летом прошлого года на правах свободного агента из «Енисея». В текущем сезоне он сыграл 15 игр и забил два мяча. В России он выступал за «Динамо» (Барнаул), «Волгарь», «Анжи», «Томь» и «Краснодар».

А сегодня Жиров своим голому принес победу над «Хольштайном» (3:2) в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»