Совет директоров «Спартака» озвучил три позиции, нуждающиеся в укреплении

Cовет директоров «Спартака» провел совещание. На нем были озвучены трансферные цели клуба на летнее трансферное окно.

Красно-белые хотят усилить три позиции: опорного полузащитника, центрального атакующего полузащитника и универсального форварда, способного сыграть на нескольких позициях.

Количество трансферов и сумма, которую «Спартак» готов потратить на новичков, зависит как от попадания команды в Лигу чемпионов по итогам сезона, так и от вырученных средств от продажи действующих игроков.

В текущем сезоне после 25 туров красно-белые с 39 очками занимают пятое место, на четыре очка отставая от «Краснодара» и опережая тульский «Арсенал» на один балл.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»