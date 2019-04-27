Совет директоров «Спартака» озвучил три позиции, нуждающиеся в укреплении

Автор: Владимир Шевелев 0

РПЛ. 24 тур. «Спартак» — «Енисей» — 2:0. Москва. «Открытие Арена». 21 апреля 2019 г.

Cовет директоров «Спартака» провел совещание. На нем были озвучены трансферные цели клуба на летнее трансферное окно.

Красно-белые хотят усилить три позиции: опорного полузащитника, центрального атакующего полузащитника и универсального форварда, способного сыграть на нескольких позициях.

Количество трансферов и сумма, которую «Спартак» готов потратить на новичков, зависит как от попадания команды в Лигу чемпионов по итогам сезона, так и от вырученных средств от продажи действующих игроков.

В текущем сезоне после 25 туров красно-белые с 39 очками занимают пятое место, на четыре очка отставая от «Краснодара» и опережая тульский «Арсенал» на один балл.

Фото:  Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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