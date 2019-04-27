Денис Глушаков покинет «Спартак» по окончании сезона. По игроку принято принципиальное решение.
Руководство клуба не устраивают спортивные показатели Глушакова. Также существует вероятность ухода защитника Дмитрия Комбарова.
«Спартак» хочет расторгнуть контракты с футболистами, выплатив компенсацию. Сообщается, что она составит порядка 3 миллионов евро Глушакову и 2,3-2,5 млн – Комбарову.
Напомним, что в последние месяцы болельщики «Спартака» протестовали против Глушакова и выражали недовольство его присутствием в команде.
В текущем сезоне 32-летний хавбек провел за красно-белых 17 игр в РПЛ и забил три мяча.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Чемпионат»