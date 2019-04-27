Денис Глушаков покинет «Спартак» по окончании сезона

Автор: Владимир Шевелев 0

РПЛ. 16 тур. «Спартак» — «Локомотив» — 2:1. Москва. «Открытие Арена». 2 декабря 2018 г.

Денис Глушаков покинет «Спартак» по окончании сезона. По игроку принято принципиальное решение.

Руководство клуба не устраивают спортивные показатели Глушакова. Также существует вероятность ухода защитника Дмитрия Комбарова.

«Спартак» хочет расторгнуть контракты с футболистами, выплатив компенсацию. Сообщается, что она составит порядка 3 миллионов евро Глушакову и 2,3-2,5 млн – Комбарову.

Напомним, что в последние месяцы болельщики «Спартака» протестовали против Глушакова и выражали недовольство его присутствием в команде.

В текущем сезоне 32-летний хавбек провел за красно-белых 17 игр в РПЛ и забил три мяча.

Фото:  Сергей Дроняев

Источник:  «Чемпионат»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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