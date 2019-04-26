Поль Погба сообщил «МЮ» о желании начать переговоры с «Реалом»

Поль Погба может покинуть «Манчестер Юнайтед» во время летнего трансферного окна. Возможный переход вызван желание игрока.

По информации источника, 26-летний хавбек на следующий день после поражения от «Манчестер Сити» (0:2) сообщил клубу, что хочет начать переговоры о переходе в «Реал».

Кроме того, Jugones сообщает, что Погба отказался делать визу в Китай для участия в предсезонной подготовке с командой. Позже журналист BBC Sport Симон Стоун опроверг эту информацию.

В текущем сезоне Поль Погба провел 32 игры в АПЛ, забил 13 мячей и отдал девять голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер El Chiringuito TV

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»