Алексиса Санчеса готов подписать клуб из Серии А

Форвард «МЮ» Алексис Санчес интересен миланскому «Интеру». Итальянский клуб готов подписать 30-летнего чилийца.

Переход возможен лишь в том случае, если Санчес пойдет на существенное сокращение зарплаты. «МЮ» намерен расстаться с чилийцем, который получает около 500 тысяч фунтов в неделю вместе с бонусами.

Также «Интер» заинтересован в услугах 33-летнего защитника Антонио Валенсии. Эквадорец покинет «МЮ» летом на правах свободного агента. При этом предпочтительный вариант для него – переезд в МЛС.

В текущем сезоне Алексис Санчес провел 18 матчей за «МЮ» в АПЛ, забил один мяч и отдал четыре голевые передачи. На счету Валенсии пять игр в АПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: The Independent

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»