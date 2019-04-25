«ПСЖ» и «Атлетико» могут обменяться нападающими

Автор: Владимир Шевелев 0

Диего Коста может покинуть «Атлетико». Стали известны подробности возможного продолжения карьеры нападающего.

По информации источника, у форварда было привлекательное предложение от клуба из чемпионата Китая, но оно было снижено из-за опасений, что Коста захочет продолжить карьеру в топ-лигах Европы.

Интерес к 30-летнему испанцу проявляют клубы чемпионата Англии и «ПСЖ». Парижский клуб готов рассмотреть вариант с обменом Косты на Эдинсона Кавани, в котором заинтересован главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне.

Напомним, из-за удаления в матче против «Барселоны» Коста получил восьмиматчевую дисквалификацию за оскорбление арбитра Хесуса Хиля Мансано, что досрочно закончило для него сезон. Спустя неделю форвард отказался от участия в тренировке «Атлетико».

В текущем сезоне испанский форвард провел 16 игр в Ла Лиге, забил два мяча и отдал три голевые передачи.

На счету Эдинсона Кавани 17 матчей за «ПСЖ» в Лиге 1, 17 голов и пять передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Cope.es

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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