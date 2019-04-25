Тибо Куртуа не испытывает напряженности в «Реале»

Тибо Куртуа потерял статус основного голкипера в «Реале». Тем не менее, вратарь счастлив в «Реале», утверждает источник.

Бельгиец может покинуть мадридский клуб после возвращения Зинедина Зидана, который сделал выбор в пользу Кейлора Наваса.

Но, по информации источника, Куртуа не знает ни о какой напряженности и не верит, что «Реал» подписал его, чтобы продать спустя сезон. Никто не сообщал бельгийцу о планах продать его.

В текущем сезоне Тибо Куртуа провел за «сливочных» 24 игры в Ла Лиге, пропустил 30 мячей и восемь раз играл на «ноль».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ESPN

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»