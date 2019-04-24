Вирджил ван Дейк будет признан лучшим игроком сезона в АПЛ по версии PFA

Стал известен победитель награды лучшему игроку сезона АПЛ от PFA, сообщает Daily Mail. Утверждается, что больше всего голосов получил защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

Голосование проводится среди всех футболистов лиги. В шестерку номинантов вошли также Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро, Бернарду Силва (все – «Ман Сити»), Садьо Мане («Ливерпуль») и Эден Азар («Челси»).

Вручение наград состоится 28 апреля, в воскресенье.

В текущем сезоне Виргил ван Дейк провел за «Ливерпуль» все 35 игр, забил три мяча и отдал три голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»