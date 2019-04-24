Вирджил ван Дейк будет признан лучшим игроком сезона в АПЛ по версии PFA

Автор: Владимир Шевелев 0

Стал известен победитель награды лучшему игроку сезона АПЛ от PFA, сообщает Daily Mail. Утверждается, что больше всего голосов получил защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

Голосование проводится среди всех футболистов лиги. В шестерку номинантов вошли также Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро, Бернарду Силва (все – «Ман Сити»), Садьо Мане («Ливерпуль») и Эден Азар («Челси»).

Вручение наград состоится 28 апреля, в воскресенье.

В текущем сезоне Виргил ван Дейк провел за «Ливерпуль» все 35 игр, забил три мяча и отдал три голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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