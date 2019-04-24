Оле-Гуннар Сульшер провел тренировку «МЮ» перед дерби на старой базе клуба

«Манчестер Юнайтед» сегодня утром провел нестандартную тренировку. Манкунианцы занимались на старой базе The Cliff.

В преддверии 178-го дерби Манчестера с «Сити» главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер провел занятие там, где сам тренировался в молодости. Норвежский специалист так решил напомнить игрокам об истории и ценностях клуба.

«Манчестер Юнайтед» начал тренироваться в The Cliff в 1938 году. В 1951-м клуб выкупил базу.

В 2000 году «МЮ» переехал в тренировочный центр в Каррингтоне.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»