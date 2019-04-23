Хосеп Гвардиола: «Жду завтра лучшую версию «МЮ». У них есть гордость»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от завтрашней игры с «Манчестер Юнайтед». Команды проведут перенесенный матч 31-го тура АПЛ.
«Жду завтра лучшую версию «Юнайтед». У них есть гордость. У футболистов всегда есть гордость, им хочется показать лучший футбол. И завтра это будет.
Мы подготовимся к матчу, как и всегда – оценим сильные и слабые стороны соперника и постараемся победить.
Я близок с Сульшером, я прекрасно понимаю его позицию. Мы [тренеры] в одиночестве, чувствуем и ощущаем одиночество. Я понимаю эту позицию, потому что это происходит со всеми тренерами в мире.
Но это реальность, с этим нужно смириться. Если не получается – сиди дома. Я прекрасно понимаю его, и я с ним, я его поддерживаю», – сказал Гвардиола.
Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports