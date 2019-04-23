Отказавшись о покупки Марсело, «Ювентус» претендует на защитника «Бенфики»

«Ювентус» продолжает поиски левого защитника. При этом туринцы приняли решение прекратить попытки заполучить Марсело у мадридского «Реала».

Ранее бразилец назывался одной из главных целей «Ювентуса», однако возвращение Зинедина Зидана на пост главного тренера «сливочных» осложнило задачу для итальянского клуба.

Источник утверждает, что туринцы уже переключились на альтернативный вариант – защитника «Бенфики» Алекса Гримальдо. Заполучить испанца будет значительно проще, чем Марсело, а его трансфер оценивается в сумму менее € 40 млн.

Ранее сообщалось, что Гримальдо интересуются «Арсенал», «Атлетико», «Наполи», «Ювентус», «Интер», «Манчестер Сити» и «Зенит». В текущем сезоне 23-летний защитник сыграл 30 матчей в португальской Примейре, забил четыре гола и девять раз ассистировал партнерам.

Фото: Global Look Press

Источник: Calciomercato

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»