Кевин Де Брюйне не сыграет в дерби с «Манчестер Юнайтед»

Хавбек «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне не сыграет с «Манчестер Юнайтед». Об этом заявил главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Не думаю, что Кевин сыграет завтра. У него мышечные проблемы. Будем наблюдать за ним в течение нескольких дней, но пока что он недоступен.

К сожалению, в последнее время он часто получал травмы, это последствия повреждения колена», — сказал Гвардиола.

Де Брюйне получил травму во время матча 35-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (1:0). Бельгиец был заменен в первом тайме.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» состоится 24 апреля, на стадионе «Олд Траффорд». Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»