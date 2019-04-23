Ромелу Лукаку – основной кандидат в шорт-листе «Интера» в случае прихода Конте

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку может покинуть команду по окончании сезона. На него претендует клуб итальянской Серии А.

Бельгиец – приоритетный вариант для приобретения «Интером» в случае прихода Антонио Конте на пост главного тренера. Конте хотел видеть его еще в «Челси», но тогда лондонцы отпустили его в «Манчестер Юнайтед».

В шорт-листе также есть Эдин Джеко («Рома»), Дуван Сапата («Аталанта») и Родриго («Валенсия»). Сообщалось, что Мауро Икарди, основной форвард «Интера», может перейти в «ПСЖ».

Фото: Global Look Press

Источник: Corriere dello Sport

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»