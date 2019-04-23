В случае непопадания в ЛЧ «МЮ» могут покинуть Погба, Лукаку и де Хеа

Несколько лидеров «Манчестер Юнайтед» намерены покинуть клуб. Это случится, если манкунианцы не попадут в топ-4 по итогам сезона АПЛ.

По информации источника, непопадание команды в Лигу чемпионов может подтолкнуть вратаря Давида де Хеа, нападающего Ромелу Лукаку и полузащитника Поля Погба к уходу из «МЮ».

Манкунианцы до сих пор не могут договориться с испанским голкипером о новом контракте. Бельгиец при Уле-Гуннаре Сульшере перестал попадать в стартовый состав. Погба интересуется мадридский «Реал», предлагая за игрока 150 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что игроки «красных дьяволов» устроили перепалку в раздевалке после проигранного матча 35-го тура АПЛ против «Эвертона» (0:4).

За четыре матча до конца чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на три очка отстает от четвертого места, дающего право выступать в Лиге чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»