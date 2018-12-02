Андрей Ещенко: «Для части фанатов красно-белых судьба Карреры важнее судьбы «Спартака»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко считает, что для некоторых болельщиков красно-белых важнее судьба бывшего наставника команды Массимо Карреры, чем судьба «Спартака». Итальянский специалист возглавлял москвичей с 2016 по 2018 годы.

«Заслуга Карреры в чемпионстве есть, не спорю. Но он же не боксер и не штангист, чтобы выигрывать в одиночку. Не умаляю роли тренеров в командных видах спорта, но все-таки тренер остается на скамейке, а на поле выходят игроки. И чемпионство полуторагодичной давности было достигнуто не только благодаря тренерскому штабу, но и благодаря игрокам, сотрудникам. Вообще всем, кто имел непосредственное отношение к команде.

И благодаря болельщикам, конечно, тоже. Но что произошло с некоторыми из них потом, для меня до сих пор загадка. Они создали себе идола. Мол, футболисты, руководство клуба — отстой, и только Массимо хороший. И вроде как часть фанатов не понимает, почему он ушел. Да Раньери с «Лестером» раз в тысячу лет выиграл чемпионат Англии! А в следующем сезоне вынужден был подать в отставку. И я тогда, честно говоря, не удивился — во всем мире с тренеров спрашивают, когда нет результата. Так было, есть и будет.

Для части фанатов судьба Карреры важнее судьбы «Спартака». А я-то всегда считал, что тренеры уходят, но независимо от этого болельщики всегда должны быть рядом с командой — и в горе, и в радости. В идеале мы все одна семья. А как получается сейчас? Из-за тех, кто ведется на слухи, кто уже открыто болеет против команды, страдаем не только мы, но и нормальные болельщики, которые приходят нас поддержать», — приводит слова Ещенко пресс-служба «Спартака».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Спартака»