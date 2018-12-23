Скауты «Манчестер Юнайтед» просматривали Костаса Маноласа на матче «Рома» – «Ювентус»

«Рома» вчера уступила «Ювентусу» (0:1) в рамках 17-го тура серии А. Матч посетили скауты «Манчестер Юнайтед», которые просматривали защитника «Ромы» Костаса Маноласа.

В контракте 27-летнего игрока с римским клубом прописана сумма отступных в 36 миллионов евро. Даже после отставки Жозе Моуринью «Манчестер Юнайтед» намерен приобрести защитника в январе.

«МЮ» пытался подписать Калиду Кулибали из «Наполи», но есть разногласия по трансферной стоимости. Альтернативы Кулибали – Манолас и Никола Миленкович из «Фиорентины».

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia