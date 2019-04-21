Бернарду Силва : «Нам предстоит провести еще один сложный матч»

Автор: Владимир Шевелев 0

Манчестер Сити

Хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча с «Манчестер Юнайтед». Команды встретятся в перенесенной игре 31-м тура АПЛ.

«Мы очень рады, что обыграли «Тоттенхэм». Теперь нам предстоит провести еще один сложный матч — с «Манчестер Юнайтед». Думаю, эта игра будет иметь решающее значение в борьбе за чемпионство.

Это большой матч как для «Сити», так и для «Юнайтед». Им нужны очки, чтобы попасть в топ-4, а нам — чтобы бороться за титул. Ожидаем очень сложную игру против одной из лучших команд в Англии.

«МЮ» будет мотивирован обыграть нас, и мы с нетерпением ждем этого. Знаем, что нам нужна победа. Есть давление, но это хорошо», — сказал Бернарду Силва.

Напомним, манкунианское дерби пройдет на стадионе «Олд Траффорд» 24 апреля, начало — в 22:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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