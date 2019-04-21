«Ювентус» в 8-й раз подряд стал чемпионом Италии

В 33-м туре Серии А «Ювентус» одержал победу над «Фиорентиной» (2:1) и выиграл чемпионат Италии. Таким образом Старая Сеньора установила ряд достижений.

Туринцы выиграли скудетто за пять туров до конца сезона. Команда Аллегри стала победителем Серии А 8-й сезон подряд, а всего теперь у нее 35 чемпионских трофеев Оба этих показателя являются рекордными для Италии.

Массимилиано Аллегри — первый тренер в истории, который стал обладателем пяти титулов Серии А подряд. Всего у него их шесть, больше только у Джованни Трапаттони (7).

Кроме того Бонуччи, Бардзальи и Кьеллини располагаются на втором месте по числу трофеев чемпионата Италии среди игроков. Два последних футболиста взяли с «Ювенутом» все восемь трофеев подряд. Чемпионский гол туринцев в ворота «фиалок» отправил Алекс Сандро. Это был его первый гол в нынешнем сезоне. Также Пьянич впервые с 2017 года сделал две голевые передачи в двух матчах подряд в Серии А.

Помимо Криштиану Роналду впервые чемпионами Италии стали еще четыре футболиста: Маттиа Перин, Жоау Канселу, Эмре Джан и Леонардо Спинаццола. Португалец — второй игрок в мировом футболе, кто становился чемпионом в Англии, Италии и Испании. Первое место по этому показателю занимает его соотечественник, тренер Жозе Моуринью.

«Чемпионы Италии! Горжусь тем, что помог написать страницу истории исключительного клуба, который очень меня поддерживал и за который мне выпала честь играть. Я счастлив. Мы сильная и неординарная команда! Великий «Юве» — напил форвард у себя в Twitter.

Campioni d’Italia! Orgoglioso di contribuire a scrivere la storia di un club eccezionale, che mi ha fortemente voluto e per il quale sono onorato di giocare. Sono felice. Siamo un gruppo forte e straordinario! Grande Juve pic.twitter.com/0I7obeypz0 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 20, 2019

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Ювентуса»