Криштиану Роналду рассказал, кем бы стал, если не футбол

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, кем бы стал, если не продолжил заниматься футболом. Он назвал профессию.

«Если бы не стал футболистом, то был бы актером или моделью. Даже не знаю. Скорее всего, актером, хотя не уверен, есть ли у меня талант. Но я всегда говорю, что если много работать, то можно достичь всего», — заявил португальский игрок.

Форвард также высказался о любимых жанрах в кино. Ему нравятся документальные фильмы, а также драма.

Напомним, контракт Роналду с туринцами рассчитан до 2022 года. Его трансфер оказался самым дорогостоящим за всю историю «Ювентуса».

Фото: Global Look Press

Источник: Globo Esporte