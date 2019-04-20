Премьер-лига. 24-й тур. «Динамо» побеждает дома «Крылья Советов»

В матче 24-го тура РПЛ «Динамо» принимало самарские «Крылья Советов». Бело-голубые добились минимальной победы.

Премьер-лига. 24-й тур

ДИНАМО — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 1:0 (0:0)

Химки. 20 апреля.

Стадион: «Арена-Химки».

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Юсупов (Соу, 78), Жоаозиньо, Теттех (Рыков, 80), Кардозу, Луценко (Панченко, 59), Марков.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Шишкин, Самарджич, Рохель, Ананидзе (Ткачук, 75), Тимофеев, Рабиу (Антон, 78), Зиньковский, Канунников, Шейдаев (Корниленко, 68).

Гол: 1:0 — Панченко (67).

Предупреждения: Юсупов (17), Теттех (21), Рабиу (35), Панченко (90).

9 (4) удары (в створ) 3 (1)

11 фолы 11

4 угловые 3

4 офсайды 0

43 % владения мячом 57

Перед отчетной встречей бело-голубые не могли победить в пяти матчах кряду, а на счету самарцев было три поражения в четырех последних встречах. Первый тайм прошел в равной позиционной борьбе. Во второй половине на поле появился один из лидеров «Динамо» Кирилл Панченко – и уже спустя восемь минут, ударом из-за штрафной, после рикошета от Самарджича, открыл счет в матче. Гости усилили атаку, но до конца игры до серьезных моментов у ворот Шунина так и не дошло. В концовке Марков мог удвоить счет, но Рыжиков надежно зафиксировал мяч в ближнем углу. 1:0 — «Динамо» побеждает, обходит в таблице самрцев и отдаляется от опасной зоны.

Фото: твиттер «Динамо»

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»