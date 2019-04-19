«Ливерпуль» компенсирует болельщикам часть цены билетов на «Камп Ноу»

Первый полуфинальный матч ЛЧ «Ливерпуль» проведет на выезде против «Барселоны». Болельщики «красных» смогут попасть на матч по сниженной цене.

«Барселона» выставила для болельщиков английского клуба цену в размере 118 евро.

«Ливерпуль» установил такую же цену на ответный матч, а дополнительный доход направит на компенсацию расходов для своих фанатов.

Это поможет снизить цену билетов на первый матч до 88 евро. Ранее подобным образом поступил «Манчестер Юнайтед».

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»