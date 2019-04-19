«Ливерпуль» компенсирует болельщикам часть цены билетов на «Камп Ноу»

Автор: Владимир Шевелев 0

Ливерпуль – Ньюкасл Юнайтед 4:0

Первый полуфинальный матч ЛЧ «Ливерпуль» проведет на выезде против «Барселоны». Болельщики «красных» смогут попасть на матч по сниженной цене.

«Барселона» выставила для болельщиков английского клуба цену в размере 118 евро.

«Ливерпуль» установил такую же цену на ответный матч, а дополнительный доход направит на компенсацию расходов для своих фанатов.

Это поможет снизить цену билетов на первый матч до 88 евро. Ранее подобным образом поступил «Манчестер Юнайтед».

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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