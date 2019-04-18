Главный тренер «Аякса» заключит новый контракт

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг может в скором времени продлить соглашение с клубом. О скором старте переговоров со специалистом заявил спортивный директор амстердамского клуба Марк Овермарс.
По словам Овермарса, стороны с оптимизмом смотрят на возможное продление сотрудничества. Планируется, что новое соглашение тен Хага с «Аяксом» будет рассчитано до лета 2024 года.
49-летний специалист возглавил «Аякс» в конце 2017 года. Под его руководством амстердамцы в текущем сезоне дошли до полуфинала Лиги чемпионов, где сыграют с «Тоттенхэм Хотспур».
Напомним, в 1/8 финала ЛЧ «Аякс» прошел мадридский «Реал», а в четвертьфинале — туринский «Ювентус».
После 30 туров «Аякс» занимает первое место в чемпионате Нидерландов, опережая ПСВ по дополнительным показателям.
Фото: Global Look Press
Источник: De Telegraaf