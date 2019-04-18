Главный тренер «Аякса» заключит новый контракт

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг может в скором времени продлить соглашение с клубом. О скором старте переговоров со специалистом заявил спортивный директор амстердамского клуба Марк Овермарс.

По словам Овермарса, стороны с оптимизмом смотрят на возможное продление сотрудничества. Планируется, что новое соглашение тен Хага с «Аяксом» будет рассчитано до лета 2024 года.

49-летний специалист возглавил «Аякс» в конце 2017 года. Под его руководством амстердамцы в текущем сезоне дошли до полуфинала Лиги чемпионов, где сыграют с «Тоттенхэм Хотспур».

Напомним, в 1/8 финала ЛЧ «Аякс» прошел мадридский «Реал», а в четвертьфинале — туринский «Ювентус».

После 30 туров «Аякс» занимает первое место в чемпионате Нидерландов, опережая ПСВ по дополнительным показателям.

Фото: Global Look Press

Источник: De Telegraaf

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»