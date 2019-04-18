Форвард «Атлетико» отказался участвовать в тренировке команды

Диего Коста не тренировался с «Атлетико» сегодня. Форвард отказался от участия в тренировочном занятии.

Коста присутствовал на клубной базе, но вскоре покинул ее. «Атлетико» подтвердил отсутствие какой-либо травмы у нападающего.

Причиной такого поведения Косты, по информации источника, могло послужить внутреннее дисциплинарное расследование клуба из-за красной карточки, полученной в игре против «Барселоны»

Напомним, в матче с «Барселоной» (0:2) Коста обругал судью, за что был удален и позднее получил 8-матчевую дисквалификацию. Таким образом, он пропустит остаток сезона в Испании.

Фото: Global Look Press

Источник: As

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»