«Челси» готов продать Эдена Азара за 100 млн €

Автор: Владимир Шевелев 0

Эден Азар

«Челси» снизил цену на Эдена Азара в преддверии летнего трансферного окна. Решение «синих» было принято в ходе переговоров с мадридским «Реалом».

Ранее «Челси» требовал за Азара около € 116 млн, однако теперь цена на форварда была снижена до € 103-105 млн.

«Сливочные» готовы заплатить за 28-летнего футболиста € 80-90 млн. Переговоры продолжаются.

Эден Азар перешел в «Челси» летом 2012 года из «Лилля» за € 35 млн.

В текущем сезоне 28-летний бельгиец провел 33 игры в АПЛ, забил 16 мячей и 12 раз отдавал голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: As

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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