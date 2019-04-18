«Челси» готов продать Эдена Азара за 100 млн €

«Челси» снизил цену на Эдена Азара в преддверии летнего трансферного окна. Решение «синих» было принято в ходе переговоров с мадридским «Реалом».
Ранее «Челси» требовал за Азара около € 116 млн, однако теперь цена на форварда была снижена до € 103-105 млн.
«Сливочные» готовы заплатить за 28-летнего футболиста € 80-90 млн. Переговоры продолжаются.
Эден Азар перешел в «Челси» летом 2012 года из «Лилля» за € 35 млн.
В текущем сезоне 28-летний бельгиец провел 33 игры в АПЛ, забил 16 мячей и 12 раз отдавал голевые передачи.
Фото: Global Look Press
Источник: As