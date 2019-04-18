В сборной Шотландии уволен главный тренер

Сборная Шотландии, соперник сборной России по отбору к Евро-2020, объявила об отставке Алекса Маклиша с поста главного тренера. Специалист покинет пост в ближайшее время.

Решение было принято руководством ассоциации и самим Маклишем. Специалист возглавил сборную Шотландии в феврале прошлого года.

NEWS | Alex McLeish to leave Scotland National Team.https://t.co/yedPQgsmlq — Scottish FA (@ScottishFA) April 18, 2019

Ранее Маклиш уже тренировал национальную команду, но не сумел выйти с ней в финальную стадию чемпионата Европы–2008. Сборная Шотландии является соперником России по отборочному этапу к Евро-2020.

Под руководством Маклиша «Тартановая армия» провела в отборе два матча, проиграв Казахстану (0:3) и победив Сан-Марино (2:0), и занимает пятое место в группе, отставая по дополнительным показателям от Бельгии, России, Казахстана и Кипра.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт Шотландской футбольной федерации

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»