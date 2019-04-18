Массимо Каррера поздравил «Спартак» с днем рождения

Автор: Владимир Шевелев 0

Каррера

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в социальной сети поздравил столичный клуб с днем рождения. Итальянский специалист возглавлял красно-белых с 2016 по 2018 год.

«С днем рождения, «Спартак», с 97-летием!» — написал Каррера в Инстаграме.

Массимо Инста

«Спартак» 12 раз становился чемпионом СССР и 10 раз – чемпионом России, что является рекордным показателем на данный момент. В активе красно-белых также 10 Кубков СССР (рекорд) и три Кубка России.

После 23 туров текущего сезона РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 12 очков.

В следующем туре красно-белые дома сыграют с «Енисеем». Матч состоится 21 апреля. Начало — в 19:00 по Москве.

Фото: Global Look Press

Источник: Инстаграм Массимо Карреры

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

РФПЛ. 21 тур. «Локомотив» — «Спартак» — 0:0. Москва. «РЖД Арена». 4 марта 2018 г.

Массимо Каррера о возвращении в «Спартак»: «Никогда не говори «никогда»

Массимо Каррера

Представитель Карреры: «Спартак» ведет себя некорректно, приглашая Массимо на матч с «Зенитом» через официальный сайт»

Каррера

Массимо Каррера: «Согласился на покупку Роши за 8 миллионов»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 