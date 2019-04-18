«Ювентус» нашел альтернативу Маттейсу де Лигту

Автор: Владимир Шевелев 0

Руководство «Ювентуса» работает над усилением команды в летнее трансферное окно. Туринцы хотели подписать защитника «Аякса» Маттейса де Лигта, однако «Барселона» уже договорилась с голландцами о трансфере 19-летнего игрока.

Хотя еще нет договоренности с агентом Мино Райолой, де Лигт, вероятно, будет играть в Испании. «Ювентус» сосредоточится на других целях.

В шорт-листе клуба две фамилии – Костас Манолас («Рома») и Рубен Диаш («Бенфика»). Итальянцам также нравится Рафаэль Варан, но его трудно подписать из «Реала».

«Ювентусу» предлагали приобрести защитника «Баварии» Джерома Боатенга, но руководство клуба эта кандидатура не устраивает. Был интерес к Самюэлю Умтити, но туринцев беспокоит состояние колена француза после серьезной травмы.

Кроме того, спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи уже согласовал трансфер Кристиана Ромеро из «Дженоа». Также ему нравится Тоби Алдервейрелд из «Тоттенхэма».

Для усиления атаки туринцы планируют начать переговоры с «Фиорентиной» о трансфере Федерико Кьезы. Также представители «Ювентуса» уже обсуждали с агентом Жорже Мендешем будущее Жоау Фелиша из «Бенфики».

Фото: Global Look Press

Источник: gianlucadimarzio.com

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«Барселона» намерена приобрести капитана «Аякса»

Ювентус

Дэвид Эндт обвинил в применении допинга «Ювентус», выигравший ЛЧ в 1996 году

Маттейс де Лигт

«Барселона» намерена подписать Маттейса де Лигта

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 