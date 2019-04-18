«Ювентус» нашел альтернативу Маттейсу де Лигту

Руководство «Ювентуса» работает над усилением команды в летнее трансферное окно. Туринцы хотели подписать защитника «Аякса» Маттейса де Лигта, однако «Барселона» уже договорилась с голландцами о трансфере 19-летнего игрока.

Хотя еще нет договоренности с агентом Мино Райолой, де Лигт, вероятно, будет играть в Испании. «Ювентус» сосредоточится на других целях.

В шорт-листе клуба две фамилии – Костас Манолас («Рома») и Рубен Диаш («Бенфика»). Итальянцам также нравится Рафаэль Варан, но его трудно подписать из «Реала».

«Ювентусу» предлагали приобрести защитника «Баварии» Джерома Боатенга, но руководство клуба эта кандидатура не устраивает. Был интерес к Самюэлю Умтити, но туринцев беспокоит состояние колена француза после серьезной травмы.

Кроме того, спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи уже согласовал трансфер Кристиана Ромеро из «Дженоа». Также ему нравится Тоби Алдервейрелд из «Тоттенхэма».

Для усиления атаки туринцы планируют начать переговоры с «Фиорентиной» о трансфере Федерико Кьезы. Также представители «Ювентуса» уже обсуждали с агентом Жорже Мендешем будущее Жоау Фелиша из «Бенфики».

Фото: Global Look Press

Источник: gianlucadimarzio.com

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»