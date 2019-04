«Ливерпуль» представил новый комплект формы к столетию Боба Пэйсли

«Ливерпуль» представил домашнюю форму на следующий сезон. Экипировка от компании New Balance почти целиком красная, с белыми полосами на футболке и логотипом титульного спонсора.

Эмблемы клуба и американского производителя спортивной одежды выполнены в золоте. Шорты и гетры тоже красные, как и футболки. Вратарская форма – черная с золотыми вставками.

На футболках также есть посвящение экс-тренеру «Ливерпуля» Бобу Пэйсли в честь столетия со дня его рождения. Пэйсли возглавлял «Ливерпуль» с 1974 по 1983 год и выиграл с командой 20 трофеев, включая шесть титулов чемпионов Англии и три Кубка европейских чемпионов.

Our home kit for next season pays homage to the legendary Bob Paisley, in the year of the 100th anniversary of his birth. 🔴

Each jersey is inscribed with his signature on the inside of the neck and also includes a swing tag dedicated to his incredible achievements. 🙌 pic.twitter.com/XR84iNnXzf

— Liverpool FC (@LFC) April 18, 2019