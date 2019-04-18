Маурисио Почеттино: «Когда VAR за вас, нужно принять это, когда против – тоже»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино после матча с «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов (3:4) рассказал, как относится к видеоповторам. Напомним, благодаря системе VAR лондонцы прошли в полуфинал.

«Я не смотрел повтор, клянусь. Трудно сохранять спокойствие после игры. Нужно доверять VAR, когда система против вас или за. Решение внедрить VAR в футболе немного изменит игру. Я профессионал и стараюсь помогать судьям.

Может, год назад я был немного обеспокоен. Сейчас у меня те же чувства. Когда VAR за вас, нужно принять это, когда против – тоже.

Судья может проверить эпизоды вроде пенальти из первой игры или момента с Фернандиньо и Кейном. Такие эпизоды случаются в каждой игре. В матче «Барселоны» и «МЮ» был пенальти, разве не пенальти?», – сказал тренер.

Первый матч «Тоттенхэм» — «Аякс» состоится 30 апреля, ответный — 8 мая.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»