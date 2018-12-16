ЦСКА нацелился на игрока «Яблонеца»

Полузащитник чешского «Яблонеца» Михал Травник может сменить команду. Игрок привлек к себе внимание нескольких европейских клубов.

Футболист вошел в круг интересов английских команд: «Фулхэма» и «Ньюкасла Юнайтед».Приобрести полузащитника клубы намерены в это зимнее трансферное окно. Кроме того им конкуренцию составят московский ЦСКА и немецкий «Аугсбург».

Напомним, что Михал Травник в этом сезоне чешского чемпионата за «Яблонец» провел 17 игр и забил восемь мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail