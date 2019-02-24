Сборная России разгромила сборную Германии и в 11-й раз стала победителем Кубка Легенд

Сборная России разгромила сборную Германии в финале Кубка Легенд и стала победителем турнира. Встреча закончилась со счетом 13:4.

Россия – Германия – 13:4 (4:2)

Голы: 1:0 —Алдонин (1), 2:0 — Титов (2), 3:0 — Тихонов (9), 3:1 — Ханке (10), 4:1 — Тихонов (12), 4:2 —Лаут (14), 5:2 — Алдонин (21), 6:2 — Титов (27), 7:2 — Аршавин (30), 8:2 — Каряка (32), 9:2 — Тихонов (33), 10:2 — Каряка (34), 11:2 — Алдонин (36), 12:2 — Ковтун (37), 13:2 — Овомойела (38, гол в свои ворота), 13:3 —Лаут (39), 13:4 —Лаут (40).

Стоит отметить, что Россия в 11-й раз в истории стала обладателем Кубка легенд.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Еженедельник «Футбол»