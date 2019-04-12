Шарль Каборе: «Спартак» – хорошая команда, но из уважения к «Краснодару» не обсуждаю слухи»

Автор: Владимир Шевелев 0

РФПЛ. 3 тур. «Спартак» — «Краснодар» — 2:0. Москва. «Открытие Арена». 31 июля 2017 г.

Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе поделился мыслями о своем будущем. Он не доволен гонораром в новом контракте.

– Мне предложили контракт, но в нем моя зарплата стала меньше. Честно, в мои планы входило остаться в «Краснодаре» еще на два года, но как минимум с сохранением нынешней зарплаты.

У меня есть семья и дети, мне нравится город, клуб, у меня хорошие отношения с владельцем, у нас есть прекрасная возможность дебютировать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Я сообщил об этом клубу. Мне сказали, что должны посоветоваться с тренером. Но в итоге мое предложение отвергли. Я уважаю это решение, но сказал, что так не пойдет. Понимаете, речь ведь идет об игроке, который стабильно играет и выкладывается на сто процентов.

Я бы мог понять ситуацию, если бы, например, я проводил несколько матчей за сезон, а все остальное время восстанавливался от травм, но это не так. Так что сейчас мне остается только ждать завершения сезона. Тогда и приму окончательное решение.

– Много слухов о вашем возможном переходе в «Спартак».

– Всегда много слухов. Сейчас я игрок «Краснодара» и выкладываюсь на сто процентов. Речь идет об уважении к клубу. В этом сезоне у нас осталось восемь матчей. Каждый – как финал, и я концентрируюсь на этом. Но да, у меня есть конкретные предложения, — сказал Каборе.

Фото:  Сергей Дроняев

Источник: Sport24

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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