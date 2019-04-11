«Ливерпуль» может подписать с Nike рекордный контракт в истории АПЛ

«Ливерпуль» может сменить технического спонсора. Клуб ведет переговоры с американской компанией Nike по поводу долгосрочного контракта.

Сделка, как сообщает источник, может превысить стоимость контракта «Манчестер Юнайтед» с adidas на 750 миллионов фунтов и стать самой крупной в истории английской премьер-лиги.

«Ливерпуль» связан контрактом на 52 миллиона в год с компанией New Balance, который действует до конца сезона-2019/20. Мерсисайдский клуб контактировал с adidas и Puma, но серьезные переговоры ведет именно с Nike.

«Ливерпуль» работает с New Balance с сезона-2012/13, до 2015 года команду экипировал Warrior – суббренд, созданный специально для футбола, однако позже выпускать форму команды стала головная компания.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»